Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap ilçesi Faraşin yaylasında terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Yarbay Songül Yakut " operasyonu kapsamında yapılan çalışmada 5 terörist tespit edildi.
Açıklamada " Hava kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın hava desteği sonucunda tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi verildi. Bölgede operasyon sürüyor.
AA