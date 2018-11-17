Şırnak'ta şehit olan Kaçmaz ebediyete uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz, Kahramanmaraş'ta ebediyete uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Kaçmaz'ın cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla konvoy eşliğinde merkez Onikişubat ilçesi Öztürk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit Kaçmaz'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Bekar olan ve 1,5 yıl önce göreve başlayan Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte "Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" diye paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Şırnak'ta süren operasyonlarda, 16 Kasım'da, hava topu atışı sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. AA

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