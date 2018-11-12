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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Şırnak'ta şehit olan Ömer Doğan ebediyete uğurlandı

12 Kasım 2018, Pazartesi 14:42
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenledikleri saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta düzenlenen askeri törenden sonra Doğan'ın (21) naaşı, Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Cenaze törenine, şehidin annesi Halime, babası Ayhan, kardeşleri Betül ve Rukiye Doğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bazı milletvekilleri, 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Çavuşoğlu, baba Ayhan Doğan'ı teskin etmeye çalıştı.

Anne Halime Doğan, oğlunun tabutunun yanına gelerek, "Ağlamayacağım, düşmanı sevindirmeyeceğim. Yavrum vatan için şehit oldu. Bayrak dalgalansın göklerde, ben ağlamayacağım. Ona dua edeceğim. Kanını yerde koymasınlar. Vatan sağ olsun. Yavrum şehit olmak istiyordu zaten." diye konuştu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmadan önce şehitlik hakkında bilgi vererek, "Şehidimizin annesinden ve babasından aldığımız bilgiye göre, şehidimiz bu mesleğe başladığı andan itibaren şehadeti arzuluyormuş. Geçen hafta buraya geldiğinde şehit olduğunda gömüleceği yeri bile anne ve babasına göstermiş. Böylesine şehadeti özleyen bir kardeşimiz kendisi." dedi.

Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba Ayhan Doğan ile askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

AA

Etiketler: Şırnak, şehit, Mersin
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