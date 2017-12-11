Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda düzenlenen operasyon sırasında araziye döşenen patlayıcının PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Gabar/Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu sırasında, saat 08.15 sıralarında Ziyaret Tepe mevkiinde, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir sözleşmeli er yaralandı. Yaralı asker, olay yerine gelen helikopter ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki hastanede tedaviye alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. DHA

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