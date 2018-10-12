Şırnak'tan askeri araç devrildi: 12 asker yaralandı

Şırnak ile Cizre ilçesi arasındaki karayolunda, görevden dönen askerleri taşıyan kirpi aracının şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı araç, Kumçatı beldesi çıkışında asker intikali sırasında devrildi. Kazada yaralanan 12 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. DHA

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