"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Şırnak'tan ve Siirt'ten art arda gelen acı haberler

19 Haziran 2018, Salı 11:00
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi karsılında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Şırnak Asker Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Güçlükonak ilçesi kırsalında bulunan Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makineleri dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından yakılırken, bölgeye Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Motarize Piyade Tugayı'ndan askerler sevk edildi.

Askerlerin bölgeye gittiği sırada yola daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı er şehit olurken, yaralı teğmen ve uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

***

Siirt'te askeri araca terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı.

Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği, Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile 1 uzman onbaşının şehit olduğu, 2 uzman çavuşun yaralanmasını ardından bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ (Çirav) bölgesinde dün saat 20.00'den itibaren icrasına başlanan, 'Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda' bugün sabah saat 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timinin, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya bastığı belirtildi. Patlama sonucu 3  güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz."

DHA

Etiketler: şehit, şırnak, siirt, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

    ''Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı''

    Ticaret savaşı sürüyor: Trump'tan 200 milyar dolarlık daha 'gümrük vergisi' talimatı

    Hamzaçebi: Başörtüsü için ilk adımı biz attık

    Şırnak'tan ve Siirt'ten art arda gelen acı haberler

    'Ben isterdim ki Demirel'in ölüm yıldönümü etkinliklerine katılsın'

    Konya merkezli 31 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Hakimiyet yeniden milletin olacak

    Çukurca'da askeri konvoya terör saldırısı

    Dünya Kupası'nda dünün sonuçları, günün programı

    Metabolizmanızı uykuyla düzeltin

    Bilgisayara birden çok işletim sistemi nasıl kurulur?

    “Bu emanetleri gelecek nesillere bırakmalıyız”

    Zulüm bitmiyor: 6 bin Filistinli İsrail hapishanelerinde

    Bakın o toplantıda kimler vardı

    Kazanan Millet İttifakı olacak

    Demirel'le özel görüşme notları (12 Nisan 2009) - 'Dini devletin tasallutundan kurtarmalı'

    Demokratik olmayan bu siyaset, mutlaka değişmeli

    Kara rekor... Her üç mahkûmdan biri öğrenci...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset bozmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mücadele etmeseydi...
    Genel

    Bakın o toplantıda kimler vardı
    Genel

    Hakimiyet yeniden milletin olacak
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Seçim Kurulu ile görüşmek
    Cevher İLHAN

    “Borç alan emir alıyor”sa…
    Faruk ÇAKIR

    Jolie’nin gördüğünü dünya görmüyor mu?
    Genel

    Kazanan Millet İttifakı olacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset sihirbazları - 2
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı nefes huzurlu beden -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.