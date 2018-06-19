Şırnak'tan ve Siirt'ten art arda gelen acı haberler

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi karsılında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Şırnak Asker Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Güçlükonak ilçesi kırsalında bulunan Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makineleri dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından yakılırken, bölgeye Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Motarize Piyade Tugayı'ndan askerler sevk edildi.

Askerlerin bölgeye gittiği sırada yola daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı er şehit olurken, yaralı teğmen ve uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Siirt'te askeri araca terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı.

Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği, Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile 1 uzman onbaşının şehit olduğu, 2 uzman çavuşun yaralanmasını ardından bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağ (Çirav) bölgesinde dün saat 20.00'den itibaren icrasına başlanan, 'Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda' bugün sabah saat 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timinin, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya bastığı belirtildi. Patlama sonucu 3 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz."