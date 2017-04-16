Şırnak ve Diyarbakır'da toplu ulaşım ücretsiz

Şırnak ve Diyarbakır'da kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle 16 Nisan'da ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle ücretsiz ulaşım hizmetinde bulunacak. Öte yandan, toplu ulaşım araçları vatandaşların ve sandık görevlilerinin ulaşımlarının kolaylaştırılması amacıyla sabah saat 05.30’da hizmet vermeye başlayacak. Şırnak'ta da kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle bugün ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu talimatıyla referandum günü oy kullanacak vatandaşları belediye otobüsleri ücretsiz taşıyacak. AA

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