Şırnaklılara 13 ay sonra sevindiren haber

Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Bölgede 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra kısmen kaldırılmıştı.

Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

TAMAMEN KALDIRILDI

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

14 MART 2016'DA İLAN EDİLMİŞTİ

Şırnak'ta il merkezinde, PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 günü kısmen kaldırılmıştı. O tarihten itibaren 05.00 ile 22.00 arasında ardından 8 Şubat 2017'den bu yana 23.00- 02.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün tamamıyla kaldırılmış oldu.