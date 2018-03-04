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4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Sırp çete ‘bagaj fişi’nden yakalandı

04 Mart 2018, Pazar 09:52
Bagaj fişlerinin izini süren polis, büyük soygun için İstanbul’a gelen Sırp çeteyi çökertti.

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde, 21 Şubat tarihinde bir otoparkta arama yapan polis, uzun namlulu silah ile buna ait 25 adet fişek, 4 el telsizi ve Sırbistan vatandaşına ait uçak bagaj fişleri buldu. Gözaltına alınan otopark sahibi Hakan K., eşinin adına kayıtlı günlük evleri olduğunu belirterek, “Dün oraya gittiğimde birtakım sesler duydum. Yedek anahtarla içeri girdim. Kimse yoktu. Silah ve fişekleri buldum. Polise götürmeye korktum” dedi.

Gazete Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre polis, bu ifade üzerine söz konusu günlük eve girerek detaylı bir arama yaptı. Aramalarda 2 adet balyoz, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet sprey boya, 4 adet demir testere ucu, 1 adet çekiç, 2 adet tornavida, 2 adet BMW marka araca ait anahtar, 1 adet araç kontak anahtarı kopyalama cihazına ait aparat bulundu. Polis, ele geçen 4 adet bagaj fişi üzerindeki isimleri araştırdı ve bu kişilerden Danijel Jovanovic’in Kadıköy’de bir otele yerleştiğini tespit etti. Yapılan baskında önce Javanovic, ardından da diğer 3 Sırp yakalandı. Emniyette susma haklarını kullanan şüpheliler tutuklandı.

Türkiye’ye geçen ay giriş yaptığı öğrenilen 4 Sırp’ın büyük bir soygun planı içinde oldukları ve gerçekleştirecekleri soygun sonrası da ülkelerine kaçacakları öne sürüldü.

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  • HÜSEYİN İLHAN

    4.3.2018 09:58:40

    Yerli işbirlikçileride vardır. günlük ev kiralama ahlaksızlıklar ve hırsız-dolandırıclar için fırsat oldu.

Risale-i Nur Külliyatı

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