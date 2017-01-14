Şişli Etfal Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı

İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nin Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdehalesi ile söndürüldüğü , duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtiliyor. DHA

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