Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri araç devrildi: 5 yaralı

Sivas İmranlı'da göreve giden askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ile araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.