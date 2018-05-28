Sivas'tan acı haber: Kaza kurşunuyla şehit oldu!

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir astsubay, arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit oldu.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

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