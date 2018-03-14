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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Sivillere yargı zırhı' AYM'ye götürüldü

14 Mart 2018, Çarşamba 14:10
CHP, 'sivillere yargı zırhı' olarak bilinen düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, kamuoyunda 'sivillere yargı zırhı' olarak bilinen düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP'li Muharrem Erkek, '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık' getiren 7079 sayılı Kanun’un 113'üncü maddesinin iptali için hazırladığı dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne teslim etti. Daha sonra AYM önünde açıklama yapan Erkek, "Darbe teşebbüsüne karşı direnme hakkını kullanan her vatandaşımız masumdur ve bu doğal bir haktır. Bunun dışında darbe teşebbüsü sırasında darbeyle hiçbir illiyet bağı olmayan, eline silah dahi almamış masum erlerin masum insanların linç edildiğini de maalesef gördük. Bu eylemlerin soruşturulması da hukuk devletinin bir gereğidir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nde iptalini istediğimiz bu düzenlemede ileride ciddi sorunlar çıkartabilecek muğlak düzenlemeler var" dedi.

'HAKLARI İÇİN SOKAĞA ÇIKANLARI BİRİLERİ BASTIRABİLİR'

'Darbe teşebbüsü' ve 'terör eylemi'nin hukuken farklı şeyler olduğunu söyleyen Erkek, "Darbe teşebbüsü 15 Temmuz gecesi yaşanmış, bastırılmış ve tamamlanmıştır. Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmek, parlamentoyu ve hükümeti devirmeye çalışmak darbe teşebbüsüdür. Terör eylemi ise her zaman karşılaşabileceğimiz ve terörle mücadele kanununda tanımlanan eylemlerdir. Siz, '15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler' derseniz, yarın temel hak ve özgürlükleri için sokağa çıkan insanları birileri bastırabilir. Bastırmak kavramı soyuttur" şeklinde konuştu.

'BU DÜZENLEME HUKUK DEVLETLERİNDE KABUL EDİLEMEZ'

Erkek, "Hukuk devleti olmazsanız korku devleti olursunuz. Yarın belki de vatandaşları meydanlarda karşı karşıya getirirsiniz. Temel hak ve özgürlüklerin korunması için toplumun direnme hakkı vardır. Terör eylemlerini demokrasi dışındaki eylemleri bastırma görevi de devletin güvenlik güçlerine aittir. Bu düzenleme hukuk devletlerinde kabul edilemez. Bu düzenleme ileride ilkel bir anarşi ortamına sebebiyet verebilir" dedi.

'İTTİFAK YASASI İÇİN DE BAŞVURUDA BULUNULACAK'

İttifak yasasıyla ilgili de ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını belirten Erkek, "Bu teklif, teklif sahipleri tarafından kamuoyundan, milletin gözünden kaçırılarak kabul edildi. İttifak teklifinin içerisinde, seçim güvenliği ile ilgili, temsilde adalet ile ilgili, eşitlikle ilgili, açıkça anayasaya aykırılık teşkil eden hükümler mevcut. Bunları Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

DHA

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