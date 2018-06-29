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30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Siyasal kayırmacılık arttı

29 Haziran 2018, Cuma 22:00
“Eğitim yöneticilerinin mülakat sınavı ile belirlenmesi siyasal kayırmacılığı arttırmıştır” diyen Eğitim Sen durumun vahametine dikkat çekti.

22 Nisan 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile eğitimde yönetici görevlendirmelerinin değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılması düzenlenmişti. Bu yönetmeliğe göre yönetici görevlendirilmelerinin yapılması için başlayan süreç devam ederken 24 Haziran seçimlerinden üç gün önce, 21 Haziran 2018 tarihinde yeniden Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayınlandı ve önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

EĞİTİM KURUMLARI İKTİDARA BAĞLI

Seçim öncesi apar topar yapılan bu değişikliklerin kabul edilemez olduğunu açıklayan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası şu değerlendirmelerde bulundu: “Yayınlanan yeni yönetmelik ile MEB mevcut yönetici kadrolarını koruyan değişiklikler yapmış, ayrıca önceki dönemde başvuru yapanların görevlendirilmesini de geçici bir madde ile güvence altına almıştır. Seçzm öncesi yapılan değişiklikle, halen yönetici olanların yeniden görevlendirilmeleri durumunda yazılı ve sözlü sınavdan muaf tutulmaları sağlanarak yeniden görevlendirmede ayrıcalıklı olmaları sağlanmıştır. Açıktır ki bu düzenlemenin amacı, eğitim kurumlarının sadece iktidara sadakatle bağlılığını gösteren yandaş yöneticiler tarafından yönetilmesini sağlamaktır.”

EN YOĞUN SİYASAL KADROLAŞMA

Liyakatten uzaklaşıldığını belirten sendika yayınladığı basın açıklamasında, “2018 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama mülâkat sonuçları açıklanmıştır. 16 yıldır en yoğun siyasal kadrolaşmanın yaşandığı MEB’in eğitim yöneticilerini belirlerken benimsediği mülakat tekniği ile eğitim yöneticileri belirlenirken liyakat ve yeterlilikten çok ‘sadakat’ ve ‘yandaşlık’ ilişkilerinin belirleyici olduğu yönünde ciddî iddialar bulunmaktadır.” dedi. 

TORPİLDEN VAZGEÇİN

Yeni sistemin torpili doğurduğunu belirten sendika hükümete seslendi ve şunları dedi: “MEB, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde ‘mülâkat sınavı’ gibi doğrudan torpili çağrıştıran yöntemlerden derhal vazgeçmeli, liyakatin temel alındığı, bilimsel ve objektif kriterlere dayanan, kimsenin kafasında soru işareti bırakmayacak ölçütler belirlemelidir.”

NURDAN TOPRAK - İSTANBUL

nurdantoprak.haber@gmail.com

 

Etiketler: mülakat, liyakat
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