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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Siyaset Bayramı gölgelemesin

15 Haziran 2018, Cuma 00:02
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİNE SAYILI GÜNLER KALIRKEN, SİYASî TARTIŞMALAR SEBEBİYLE BUGÜN KUTLADIĞIMIZ RAMAZAN BAYRAMININ RUHUNA VE ULVİYETİNE GÖLGE DÜŞMESİN; KARDEŞLİK VE BİRLİĞİMİZ ZEDELENMESİN.

Siyasetin nabzı yüksek

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala bugün Ramazan Bayramını kutluyoruz. Cuma günüyle birlikte çifte bayram yaparken, siyasîler de bayramda meydanlarda olacaklarını açıkladı.

Gönüller alınmalı

“KALPLERİ ittihad ettiren” bayram ziyaretlerinde, geçici siyasî tartışmaların bayramla güçlenecek olan kardeşliğimize, birliğimize zarar vermesine müsaade edilmemesi, bu mukaddes günlere gönül kırmanın değil, gönül almanın yakıştığı hatırlatılıyor.

Etiketler: bayram, ramazan bayramı, siyaset
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