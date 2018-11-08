Siyaset dini alet etmesin

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Siyaset kurumu kendi işine baksın, kendi kısır tartışmalarına dinimizi ve din adamlarımızı alet etmesin. Bizler doğrunun yanında, yanlışın karşısında, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir dinin tebliğle görevli mensuplarıyız” dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar Aksaray Eski Valisi Aykut Pekmez için düzenlenen veda programında İl Müftüsü Cemalettin Bal’ın fotoğraf çekmek isteyen muhabire “Siyasilerle fotoğraf çekmeyin yanlış anlaşılır” sözünün basında saptırılarak farklı mecralara çekilmesini eleştirdi. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, dinin ve din görevlilerinin siyasete alet edilmesini kınadı. Bayraktutar’ın açıklaması şöyle: “Buradan bir kez daha tekrarlıyoruz; Sayın Müftümüz hiçbir siyasi partiyi hedef almamış, tavır koymamış, siyaset kurumunun temsilcileriyle görünmenin misyonlarına zarar vereceğini ifade etmiştir.“ AA

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