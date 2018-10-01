Manisa Kitap Fuarında yaşanan skandal üzerine bir açıklamada bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği ‘kitap fuarlarına müdahaleyi kınıyoruz’ dedi ve ‘Siyaset, kitapla öğrenci arasına giremesin’ çağrısında bulundu.

Manisa kitap fuarında neler oluyor?

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Manisa Kitap Fuarı’na İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün son dakika müdahalesiyle okulların toplu katılımına yasak getirildiği haberlerinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği ‘ Kitap fuarlarına müdahaleyi kınıyoruz’ dedi. “Fuara 2 gün kala fuar firması İl Millî Eğitim Müdürlüğünden telefonla aranmış ve müdürlüğün desteğini çektiğini, öğrenci ve öğretmenleri fuara taşıma organizasyonunu iptal ettiğini öğrenmişlerdir. Bu ani karara gerekçe olarak ise imza gününe gelecek olan yazarlar gösterilmiştir. İl Millî Eğitim Müdürü’nün okul müdürlerine gönderdiği Whatsapp mesajında ‘fuarda farklı maksatların gözetliyor endişesi ile tek taraflı bir boyut öne çıkartılması’ ifadeleri kullanılmıştır.” bilgisini aktaran Yayıncılar Birliği yaşanan durumun vahametine dikkat çekerek şunları dedi: “Haftalardır fuarın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında açıkça yayınlanan yayınevi, yazar, etkinlik bilgilerinin son anda bir engel haline getirilmesi anlaşılır görünmemektedir. Müdürlüğün bu beyanı fuara 2 gün kala, resmî yazı yerine telefon ve Whatsapp mesajları ile yapması da kararın ciddiyetini sorgulatmaktadır. Kararın Manisa Valisi ile görüşme sonrası alındığı da iddia edilmektedir, böyle ise durum daha da vahimdir.”

Kitap kutuplaştırmaz, birleştirir

Yayıncılar Birliği açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Manisa’da yaşanan olay, yerel bürokrasinin okurla kitabın arasında girdiği, son dönemde kitap fuarlarına yönelen müdahalelerin, baskıların yalnızca sonuncusudur. En yakın örnekler olarak Kayseri Kitap Fuarı ve Isparta Kitap Fuarı’nda yaşanan vak’alar sayılabilir. Yazarsız bir kitap fuarı düşünülemez. Kitap, edebiyat, kültür insanları ‘taraflar’a ayırmaya, kutuplaştırmaya değil, dünyayı ve insanları daha iyi anlamamıza, her türlü kutuplaşmayı, yabancılaşmayı ortadan kaldırabilecek güçte bağlar kurmaya hizmet eder. Ülkemiz adına kitap fuarlarına yerel bürokrasi tarafından üst üste yapılan ve alışkanlık haline getirilen keyfi ve vahim müdahaleleri şiddetle kınıyoruz. Özellikle de yayıncılığımızın ve kültürel üretimimizin ayakta durabilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğu böylesi kritik bir dönemde bu tür yasakçı ve yayınevleri, yazarlar üzerinden toplumsal olarak ayrımcılığa götürebilecek uygulamalarla ilgili olarak hukuk devletine yakışır biçimde gerekli idarî ve yasal işlemlerin acilen başlatılmasını ve önlem alınmasını talep ediyoruz.”

İstanbul - Yeni Asya

***

Beklenen fuar açıldı