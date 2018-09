Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yapılan toplantıda, “Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin” mesajı verildi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) GOP ofisinde eğitimci uzman ve akademisyenler ile eğitim bileşenleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda; kamuoyunda hemen her kesimin bizden dediği, desteklediği fakat bir o kadar da acil ve adil çözüm beklentisi içinde olduğu Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un olası yol haritası ve çok boyutlu olarak eğitim sistemi ele alındı.

İdeolojik hesaplar zarar verir

Toplantı sonrasında açıklama yapan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Eğitimin tüm paydaşlarının görüş ve önerileri alınmadan hemen her sene müfredat değiştiriliyor. Ders kitapları yanlış olmuş diye geri toplanıp tekrar tekrar basılıyor. Bir gecede eğik yazıdan vaz geçilip dik yazıya geçiliyor. Kimseye sormadan okul kıyafet yönetmeliği, okul gidiş saatlare değiştiriliyor. Öğretmenlerin tayin ve terfi kriterleriyle sabah akşam oynanıyor. TEOG, KPSS ve üniversite sınavlarında çocuk ve gençlerimizin kaderini etkileyecek oynamalar hemen her yıl yapılıyor. Eğitim yılının ortasında kural değişiklikleri yapılarak çocuklarımız denek, velilerimiz kızgın, öğretmenlerimiz ise şaşkın hale getiriliyor. Siyasetçiler eğitimden elini çekmelidir. Bu iş eğitim sisteminin paydaşlarının işidir. İdeolojik ve siyasî hesaplar, çıkarlar doğrultusunda değil, pedagojik bir bakış açısıyla ve çocuklarımızın yüksek faydasını önceleyerek tüm toplumsal kesimlerin katılacağı bir eğitim şurasına acilen ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Dayatmalara son verilsin

Eğitimde, “ben yaptım oldu” dayatmasına artık son verilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, “Eğitimde sürdürülebilir iyileştirme ve niteliksel başarıyı yakalamamız gerekiyor. Millî Eğitim Şurasında alınacak kararlar doğrultusunda herkesin altına imzasını atacağı bir eğitim reform paketi hazırlanmalıdır. Her yıl değişen, her bakan değişikliğinde eski uygulamaların rafa kaldırıldığı bir eğitim sistemi yerine önümüzdeki elli yılın eğitim politikalarına yön verecek ortak kararlar burada alınmalıdır. ” dedi.

‘Toplumsal barışa fayda sağlar’

Eğitim sisteminde yapılan ve yapılması gereken reform ve değişikliklerin şurada değerlendirilip, tartışılıp yürürlüğe girmesinin, eğitim sisteminin birlik ve dirliği ile toplumsal barış ve esenliği için çok faydalı olacağının altını çizen Gürkan Avcı, “Millî eğitim sistemi özellikle son yarım asırdır yapboz tahtasına dönmüş ve yapılan eğitim reformlarının kalıcı olmayacağı, her bakan değişikliğinde rafa kaldırılacağı ve dahası her yıl değişeceği inancı toplumda ciddî bir rahatsızlık ve depresyon oluşturmuştur. On yıllardır adına reform denen politikalarla eğitim sistemi deforme edilmiştir” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ