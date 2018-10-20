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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Siyasî irade kararına sahip çıkmalı

20 Ekim 2018, Cumartesi
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Danıştay 8. Dairesi’nin, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan “Öğrenci Andı’nı” kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki göstererek, siyasî iradenin kararına sahip çıkmasını istedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında 2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak öğrenci andı kaldırıldığı ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirterek, “Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye’nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak biz de destek vermiştik” diye konuştu. “Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukukî denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir” diyen Yalçın, pedagojik veya hukukî hiçbir dayanak göremedikleri gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslar arası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelindiğini söyledi. 

Hukukun evrensel ilkeleri gözardı edildi

Yalçın, “Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye’nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur.

Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye’nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslar arası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, eski Türkiye’nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tek tipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan öğrenci andı tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor; itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, öğrenci andının kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ-ANKARA

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, eğitim, öğrenci, ideoloji
Okunma Sayısı: 89
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