Siyasi partiler bayramlaştı: ''Umarım OHAL'in süresi uzatılmaz''

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında CHP ve MHP heyetleri AKP'yi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında AKP'yi ilk olarak CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

CHP'lileri AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet karşıladı.

Şahin, bayramın tüm ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, tüm dünyada yaşayan Müslümanların birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını temenni etti.

Toplumsal sorunların çözümünde en büyük rolün iktidar ve ana muhalefet partisine düştüğünü dile getiren Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılına yaklaşıldığını hatırlattı.

Şahin, "15 Temmuz öncesi ve sonrasında etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerimiz anılacak. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi konusunda toplumun duyarlılığı, dikkati o noktaya çekilecek. 15 Temmuz sonrasında yakalamış olduğumuz o güzel atmosferin, havanın, Yenikapı ruhunun yeniden dirilmesini ve ülkeye egemen olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Kimseyle hiçbir husumeti olmadan bir yürüyüş içerisinde"

CHP Genel Sekreteri Sındır da sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün AKP teşkilatına en içten sevgi ve selamlarını ileterek başladı.

Kırgınlık ve küskünlüklerin bir daha hatırlanmamak üzere silinmesi gerektiğini ifade eden Sındır, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize bakalım. Bayram, devletimizin ve milletimizin bekası, geleceği ve insanlık adına daha güzel bir gelecek için vesile olsun. Sayın Genel Başkanınıza geçmiş olsun dileğimizi de ifade etmek isterim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşüne de değinen Sındır, şunları söyledi:

"Sevginin, barışın, kardeşliğin, dostluğun temennisinin yanında adalet de hepimiz için. Sizler de eminim aynı düşüncedesiniz ve duygudasınız. Adalet, dinimizin de aslında çok temel ve kutsal bir değeri. Aslında adalet doğanın, yaşamın, doğal dengenin çok temel bir değeri, onun üzerine kurulmuş bir doğal denge. Bir insan eliyle adaletin tüm insanlık için hakkaniyetli bir şekilde var olmasını diliyoruz. Bu amaçla bir yürüyüş içerisinde, kimseyle hiçbir husumeti olmadan bir yürüyüş içerisinde."

MHP'den AKP'ye bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan başkanlığındaki heyet de AKP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AKP'de MHP'lileri, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet karşıladı.

Şahin, MHP heyetine bayram ziyareti için teşekkür etti, Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey'den oluşan AKP heyetini tanıttı.

Türkiye'nin uzun süredir terörle mücadelede kararlılık gösterdiğini söyledi.

"Siyasi partiler, ülke meselelerinde birlik ve beraberlik içinde olmalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, MHP heyetinde yer alan Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Şekerci ve Mesut Çelik'i tanıtarak, AKP'lilerin bayramını kutladı.

Türk İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı umutla karşılayamadığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler, ülke meselelerinde birlik ve beraberlik içinde olmalı. Özellikle dış politikaya yönelik meselelerde daha açık, birbirini aydınlatıcı, geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaları gerekiyor."

AKP'den CHP'ye bayram ziyareti

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Nureddin Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu.

CHP'li Levent Gök, ziyarette yaptığı konuşmada, AKP heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Gök, "Türkiye'nin bir an önce olağanüstü halden kurtularak, normal düzene geçmesi gerekiyor. Umarım 19 Temmuz'da biten olağanüstü halin süresi uzatılmaz." şeklinde konuştu.

AKP Ankara Milletvekili Alparslan ise "Temennimiz, bu mücadelenin net bir şekilde nihayetlenmesi ve olağanüstü hali gerektirecek tedbirlere ihtiyaç duyulmaması ancak bu ihtiyacın varlığı olduğu sürece, bu konuda devletin ortaya koyacağı mücadelenin etkinliğinin sağlanabilmesi açısından da belki bir ihtiyaç olacaktır." ifadelerini kullandı.