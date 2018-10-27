"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Siyasilerden donarak şehit olan askerlere ilişkin tepki geldi

27 Ekim 2018, Cumartesi 16:03
Tunceli'de 2 askerin ani hava değişimi nedeniyle hipotermiye girerek şehit olmasının ardından siyasilerden tepki geldi. İYİ Parti'li Aytun Çıray, "21.yy’da, ileri teknoloji döneminde askerlerin donarak şehit olmalarının vahim olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da olaya ilişkin twiiter hesabından tepki gösterdi.

"BU OLAY BÜYÜK BİR ALARM OLMALIDIR"

“Bu olay Türkiye’yi yönetenler ve TSK için büyük bir alârm olmalıdır. Bugünlere bir günde gelmedik. Milletimizin ağır bedeller ödediği hatalarınızı hatırlayın.

"ORDUNUN SİYASALLAŞMASI İLK SOMUT ALARM İŞARETİ"

Tunceli’de donarak şehit olan askerlerin TSK’nin siyasallaşmasının ilk somut alârm işareti olduğunu savunan Çıray, "Buradan Sayın Savunma Bakanı’nı ve Sayın Genelkurmay Başkanı’nı bir kez daha samimiyetle uyarıyorum: TSK’nın SADAT denilen şirket tarafından gerçekleştirildiği söylenen bu yeni çok başlı düzen ve terfi alma konusunda objektif kriterlerin kaldırılmış olması TSK’nın siyasallaşmasına neden olacaktır. Nitekim çok emin kaynaklardan duyduğum iddialara göre, terfi almak isteyen subaylardan bazıları AKP’li siyasetçilerin peşlerine takılmaktadırlar. Bu bir felâket olur. Türk Ordusu milletin ordusu olmaktan çıkar iktidarın ordusu haline gelirse savaşma kabiliyetini kaybeder. Hücum dediğinizde diğer yüzde elli emrinizi dinlemeyebilir. Bu yıkım olur. Eski bir bürokrat olarak samimiyetle devletin bürokratlarına sesleniyorum: 21yy.’da donarak şehit verdiğimiz askerlerimiz Türk Ordusu’nun yanlış yönetim anlayışının tekrar düzeltilmesi için bir fırsat teşkil etsin ki, ruhları şad olsun.”

"2018 Türkiye’sinde, Tunceli’den gelen acı haberle hepimiz donuyoruz!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde uzman çavuş Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in donarak şehit olmasıyla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi. 

Etiketler: Tunceli, şehit, asker, Altun Çıray, Kemal Kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dörtlü Suriye zirvesi başladı

    Siyasilerden donarak şehit olan askerlere ilişkin tepki geldi

    'İstanbul'da yükselen inşaatlar kirliliğe neden oluyor'

    İsrail'den İran ve Suriye'ye suçlama

    Tunceli şehitleri ebediyete uğurlanıyor

    'Suriye'de acıları dindirmek için her imkân kullanılmalı'

    İmar barışında süre uzatılıyor

    'Kaşıkçı cinayetine karışanlar Suudi Arabistan'da yargılanacak'

    'Genel başkan adaylığı için kimsenin önünü kesmedim'

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

    İtalya'da kilise, camiye çevrilecek

    Dörtlü zirvede hangi konular görüşülecek?

    Gazze'deki gruplardan İsrail'e misilleme uyarısı

    Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

    39 ile yeni vali atandı

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun

    58 yıl hapis cezası alabilir: 'Şüpheli paketleri zanlısı Trump yanlısı çıktı'

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Genel

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    39 ile yeni vali atandı
    Genel

    Tunceli'den acı haber

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.