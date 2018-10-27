Siyasilerden donarak şehit olan askerlere ilişkin tepki geldi

Tunceli'de 2 askerin ani hava değişimi nedeniyle hipotermiye girerek şehit olmasının ardından siyasilerden tepki geldi. İYİ Parti'li Aytun Çıray, "21.yy’da, ileri teknoloji döneminde askerlerin donarak şehit olmalarının vahim olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da olaya ilişkin twiiter hesabından tepki gösterdi.

"BU OLAY BÜYÜK BİR ALARM OLMALIDIR"

“Bu olay Türkiye’yi yönetenler ve TSK için büyük bir alârm olmalıdır. Bugünlere bir günde gelmedik. Milletimizin ağır bedeller ödediği hatalarınızı hatırlayın.

"ORDUNUN SİYASALLAŞMASI İLK SOMUT ALARM İŞARETİ"

Tunceli’de donarak şehit olan askerlerin TSK’nin siyasallaşmasının ilk somut alârm işareti olduğunu savunan Çıray, "Buradan Sayın Savunma Bakanı’nı ve Sayın Genelkurmay Başkanı’nı bir kez daha samimiyetle uyarıyorum: TSK’nın SADAT denilen şirket tarafından gerçekleştirildiği söylenen bu yeni çok başlı düzen ve terfi alma konusunda objektif kriterlerin kaldırılmış olması TSK’nın siyasallaşmasına neden olacaktır. Nitekim çok emin kaynaklardan duyduğum iddialara göre, terfi almak isteyen subaylardan bazıları AKP’li siyasetçilerin peşlerine takılmaktadırlar. Bu bir felâket olur. Türk Ordusu milletin ordusu olmaktan çıkar iktidarın ordusu haline gelirse savaşma kabiliyetini kaybeder. Hücum dediğinizde diğer yüzde elli emrinizi dinlemeyebilir. Bu yıkım olur. Eski bir bürokrat olarak samimiyetle devletin bürokratlarına sesleniyorum: 21yy.’da donarak şehit verdiğimiz askerlerimiz Türk Ordusu’nun yanlış yönetim anlayışının tekrar düzeltilmesi için bir fırsat teşkil etsin ki, ruhları şad olsun.”

"2018 Türkiye’sinde, Tunceli’den gelen acı haberle hepimiz donuyoruz!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde uzman çavuş Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in donarak şehit olmasıyla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.