Sizleri görünce daha dik durdum!

Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç 113 gündür tutuklu.

Geçtiğimiz hafta yapılan ikinci duruşmadan da tahliye kararı çıkmayarak bir sonraki duruşma tarihi 2 Kasım’a ertelendi. Nur, dün ailesiyle haftalık kapalı görüşlerden birini daha gerçekleştirdi.

Duruşma sonrası ilk kez görüşen aile, Nur’un moralinin yerinde olduğunu onu beklediklerinden daha iyi gördüklerini belirttiler. 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Perşembe günü yapılan duruşmaya, gazetemiz yönetici ve çalışanlarının yanı sıra okuyucularımız da katılmıştı. Bu desteği arkasında hissetmenin gururunu yaşadığını söyleyen Nur, herkese teşekkür ederek, “Onları görünce daha dik durdum. Arkamda oldukları için herkese minnettarım” ifadelerini kullanmış.

Allah kulunu zayi etmez

Daha önceki görüşlerde bir kitap yazdığını söyleyen Nur, o kitabı bitirdiğini ve ikinci bir kitaba başladığını belirterek, “4 aylık kariyer planı yaptım. Burada geçen 4 ayda Kur’ân-ı Kerîm ezberimi bitirmeyi hedefliyorum. Bir yandan da peygamberler tarihini okuyorum” şeklinde konuşmuş. Eşi Recep Kılınç’tan aldığımız bilgilere göre, Nur ibadetlerle, okuyup, yazarak günlerini geçiriyor. Kılınç Nur’un, “Bana haksızlık yapanlara hakkımı helâl etmiyorum. Allah’a güveniyorum, Allah kulunu zayi etmez. Haklıyım er geç bu ortaya çıkacak. Bana atılan iftirada ortaya çıkacak, ömrümüz bereketlenecek inşallah” şeklinde konuştuğunu söyledi.

Mektuplarınızı gazeteye gönderin

Daha önceki görüşlerde bir kitap yazdığını söyleyen Nur, o kitabı bitirdiğini ve ikinci bir kitaba başladığını belirterek, “4 aylık kariyer planı yaptım. Burada geçen 4 ayda Kur’ân-ı Kerîm ezberimi bitirmeyi hedefliyorum. Bir yandan da peygamberler tarihini okuyorum” şeklinde konuşmuş. Eşi Recep Kılınç’tan aldığımız bilgilere göre, Nur ibadetlerle, okuyup, yazarak günlerini geçiriyor. Kılınç Nur’un, “Bana haksızlık yapanlara hakkımı helâl etmiyorum. Allah’a güveniyorum, Allah kulunu zayi etmez. Haklıyım er geç bu ortaya çıkacak. Bana atılan iftirada ortaya çıkacak, ömrümüz bereketlenecek inşallah” şeklinde konuştuğunu söyledi.

Mektuplarınızı gazeteye gönderin

Mektup yasaklarının devam ettiği cezaevinde Nur’a gönderilen mektuplar da ne yazık ki verilmiyor. Nur, “Bana mektup yazmak isteyenler gazeteye gönderebilirler. Çıktığımda okuyacağım” diyerek mektupların gazete de toplanmasını istemiş. Eşi Recep Kılınç, “Sabırla adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Tahliye beklerken duruşma tarihinin bu kadar geç bir tarihe verilmesine hepimiz üzüldük. Nur, psikologun verdiği antidepresan ilâçları kullanıyor. Bu durum daha fazla uzamadan adalet yerini bulmalı” dedi.