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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Skandal -8

31 Mart 2017, Cuma
Adalet paneline keyfi engelleme: Yalova Valiliği paneli, Bursa Büyükşehir Belediyesi salonu iptal etti.

YALOVA’NIN GEREKÇESİ: OHAL VE GÜVENLİK

Yalova Temsilciliğimizin bu akşam düzenlediği ve Ömer Yavuzyiğit, Ahmet Battal, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Hukuk ve adalet” paneli, bir gün kala Valilikçe OHAL ve güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

BURSA’DA GEREKÇE: SAKINCALI KONUŞMACILAR!

Rifat Okyay’ın yöneteceği, Kâzım Güleçyüz, Ahmet Dursun ve Ahmet Battal’ın konuşacağı Bursa paneli için ise Bursa Belediyesinden salon iptali geldi. Gerekçe “güvenlik” ve ayrıca konuşmacılar içinde “sakıncalı” isimler bulunması... 

"Güvenlik gerekçesi" bizim için geçersiz

Yeni Asya Yalova Temsilciliğinin düzenlediği “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet” konulu panel, Yalova Valiliği’nce OHAL ve güvenlik gerekçesi ile iptal edilmişti. Panelin Düzenleme Komisyonu Başkanı Burak Küçük, Vali Tuğba Yılmaz’ın iptal gerekçelerini değerlendirirken, “Vali Hanım adalet konusunun konuşulmasından mı, Bediüzzaman’ın konuşulmasından mı rahatsız oluyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Dün yapılması gereken ve son günde valilikçe iptal edilen panelle ilgili bir açıklama yapan Küçük, şunları söyledi: “Bediüzzaman panelimiz valilik tarafından maalesef iptal edilmiştir. On beş gün önce başvurmuştuk. Bir gün kala iptal edildi. Bir kandil günü Bediüzzaman’ı anmak ve adaleti konuşmak engelleniyor. Bu kararı Hollanda’nın Amsterdam Valiliği değil, Yalova Valiliği veriyor. Her gün çeşitli şehirlerde meydanlar devletin tüm imkânlarıyla doldurulurken, güvenlik problem olmuyor da, bugüne kadar panellerimizde hiçbir olay yaşanmazken yasak getiriliyor. Sonra da demokrasiden bahsediliyor. Bu güne kadar  onlarca yüzlerce panel, onlarca mevlid düzenleyen Yeni Asya’nın hangi programında bir asayiş sorunu olmuş? Güvenlik gerkeçesi deniliyor, ama bunu anlamak mümkün değil.”

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  • Toygar

    31.03.2017 08:22:40

    Ahiretinizi mahvediyorsunuz, hak ve hukuk adına çaresiz kalınca gideceğimiz mülki idare amirleri olan valiler hukuk tanımamakta ısrarlılar! Üfleyin üfleyin, güneş söner belki. Bu kafayla daha çooook yanılırsınız. Ancak hak yanılmaz ve aldatmaz ve aldanmaz! Bilesiniz, bileler!

  • HÜSEYİN İLHAN

    31.03.2017 07:50:42

    Korku dağları sarmış.HAYIR HAYIR HAYIR sesinin ve ADALET ADALET ADALET sedalarının arşu alayı çınlatmasıyla YARASALAR NUR'DAN KORKTUKLARI GİBİ BU SEDALARDAN DA KORKMAKTALAR. Heyhaat korkunun ecele faydası yok. Sahi yıllardır RİSALEİ NUR talebelerinin mevlit,panel,konferans ve seminerlerinde asayiş ile ilgili hiçbir hadise olmamışken bu yapılan siyasi engelleme değilmidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

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CEVŞEN

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