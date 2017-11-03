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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Skandalı yargıya taşıdık

03 Kasım 2017, Cuma
Tokat Kitap Günleri’nde skandal bir şekilde Yeni Asya Neşriyat standının fuar alanından çıkarılması üzerine avukatımız olayı yargıya taşıdı.

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen ‘Tokat Kitap Günleri’nde skandal bir şekilde Yeni Asya Neşriyat standı fuar alanından çıkarıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden gece yarısı hoyratça standımıza yapılan saldırının ardından avukatımız Mustafa Özbek olayı yargıya taşıdı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına ‘mala zarar verme ve iş ve çalışma hürriyetini ihlâl’ sebebi ve sorumluların cezalandırılması istemiyle şikâyet dilekçesi avukatımız tarafından verildi. 

Kitaplar dışarıya atıl

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda şu ifadeler yer aldı; “Her şey gayet olağan şekilde ilerlerken 01.11.2017 günü fuar alanına giden müvekkil şirket yetkilileri her şeyin yıkıldığını, kitapların dışarıya atıldığını görmüştür. Yetkililer bunu kimin yaptığını, ne zaman yaptığını merak edip fuar yetkilisine sorduğu zaman “gece belediye yetkilileri geldi, kitapları dışarı atıp, standı yıktıklarını belirtti. Bu durum tutanak altına alınmıştır. (Ek 2) Olay basına da yansımış ve haber yapılmıştır. (Ek4) Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, şüphelinin eylemine uyan suçlardan cezalandırılması için kamu dâvâsı açılarak cezalandırılmasını müşteki vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.”

Olaya tepki yağdı

Yaşanan skandal olayın duyulmasının ardından sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı. Okuyucularımız ve duyarlı bazı isimler sosyal medya hesaplarında şu cümlelerle tepki gösterdiler; “Ö. Faruk Gergerlioğlu: “ Memleket hukuksuzluktan yıkılıyor. Ihsan Eliacik’ tan sonra Yeni Asya standı, Olacak şey değil” muttalipaslan @muttalipaslan90: “Tokat kitap fuarında yeniasya standının ortadan kaldırılması da neyin nesidir. Haksızlığa zulme kitap fuarında dahi devam eden insanlar!!!” anka @AhadiAksy: Yeniasya çalışanı seveni gönülvereni tüm kardeşlerimize de geçmiş olsun diyorum. Bu vahşi vandallık sizin özelinizde hepimize yapılmıştır. Eneszerr @Eneszerr1: Eskişehir BB si CHP’li, Van BB si HDP’li (kayyum) Tokat AKP’li.Yeni Asya Tokat kitap fuarından atılıyor. Neden acaba? Seyda Akinci A @seydaakinciA: Kitap okumayı sevmeyenlerden herşey beklenir. Bunca hırçınlıkları okuyamamalarından kaynaklanıyor bence. Allah islah etsin ne diyeyim?”

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