Skandallar bitmiyor

İnşaatındaki göçüklerle, göçmen kuşların rotası üzerinde olması ve açıldığında muhtemel ulaşım zorluğu tartışmaları ile gündemden düşmeyen üçüncü havalimanı ile ilgili birbirinden ilginç iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Murat İde, eski bir siyasetçinin, havalimanı-köprü-otoyol inşaatlarıyla değerini katladığı devasa arazisine yeni bir şehir kurulma hazırlığı yapıldığını, bu nedenle de o siyasetçinin referandumda iktidarın yanında poz verdiğini iddia etti. İddialarını sürdüren İde, muhalefet partisinin genel başkan yardımcısının, havalimanındaki bütün bu işlerin taşeron firması olduğunu yazdı. “Üç liralık işlerin 10 liraya yaptırılarak, havuduyla götürülüyor” yorumunu yapan İde, yeni havalimanının yapıldığı bölge için, bütün uzmanların, rüzgâr ve kuşların göç yolu gibi, havacılık için iki hayati konuda ciddî risk uyarısında bulunmalarına rağmen özellikle o bölgenin seçildiğini hatırlattı. Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesinin kazananı belli oldu 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak: İşte ücretler...

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