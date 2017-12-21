Sohbet suç mu?

Mersinli iş insanı Mustafa Demirdöğmez çıkarıldığı mahkemede hakimin ‘toplanıp sohbet yapıyor olabilirsiniz’ şeklinde belirttiği gerekçeyle yine tahliye edilmedi.

Akar Kuruyemiş’in CEOsu olan Mustafa Demirdöğmez ve 2 iş insanına daha yargılandıkları davanın 3. duruşmasında da tahliye çıkmadı. Delillerin toplanamaması, delil yetersizliği gibi sebeplerle sürekli ertelenen davanın 3. duruşmasında hakimin “toplanıp sohbet yapıyor olabilirsiniz” diyerek sanıklar hakkında tahliye kararı vermemesi ise tepkiyle karşılandı. Tarsus cezaevinde bir yıla yakın süredir tutuklu bulunan Demirdöğmez’in ailesi somut hiçbir delil olmamasına rağmen bir türlü çıkmayan tahliye kararlarına anlam veremediklerini belirterek, mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istedi.

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