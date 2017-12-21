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Sohbet suç mu?

21 Aralık 2017, Perşembe 21:32
Mersinli iş insanı Mustafa Demirdöğmez çıkarıldığı mahkemede hakimin ‘toplanıp sohbet yapıyor olabilirsiniz’ şeklinde belirttiği gerekçeyle yine tahliye edilmedi.

Akar Kuruyemiş’in CEOsu olan Mustafa Demirdöğmez ve 2 iş insanına daha yargılandıkları  davanın 3. duruşmasında da tahliye çıkmadı. Delillerin toplanamaması, delil yetersizliği gibi sebeplerle sürekli ertelenen davanın 3. duruşmasında hakimin “toplanıp sohbet yapıyor olabilirsiniz” diyerek sanıklar hakkında tahliye kararı vermemesi ise tepkiyle karşılandı. Tarsus cezaevinde bir yıla yakın süredir tutuklu bulunan Demirdöğmez’in ailesi somut hiçbir delil olmamasına rağmen bir türlü çıkmayan tahliye kararlarına anlam veremediklerini belirterek, mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istedi. 

 

Etiketler: mersin
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  • Özdemiroğlu

    22.12.2017 09:51:50

    1950 Öncesi tek parti dönemini hatırlatmıyor mu?

  • zafer

    22.12.2017 09:39:59

    kurt hakli, kuzu dereden su icmeyecekti ...

  • demir can

    22.12.2017 08:23:59

    “toplanıp sohbet yapıyor olabilirsiniz” diyerek sanıklar hakkında tahliye kararı vermemesi ise tepkiyle karşılandı

  • arif

    21.12.2017 22:43:57

    toplanıp sohbet yapıyor olabilirsiniz”. HUKUKÇU BÖYLE KONUŞUR MU

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