SOLOTÜRK Azerbaycan semalarında uçtu

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri yaptı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi. Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta Azerbaycanlılar tarafından ilgiyle izlenen gösteride, önce Türk Yıldızları sahne aldı. Gösteri sırasında bazı izleyiciler fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren gösteriyi binlerce Azerbaycanlı izledi. Bakü semasında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibi, gösterilerini başarıyla tamamladı. AA

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