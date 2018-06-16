Soma’da karar bekleniyor

Manisa Soma’da 301 madencinin öldüğü faciasıyla ilgili 19 Haziran Salı günü 22’nci duruşması görülecek ceza davasından karar çıkması bekleniyor.

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma’da 301 madencinin öldüğü faciasıyla ilgili 19 Haziran Salı günü 22’nci duruşması görülecek ceza dâvâsından karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Arslan, “Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa, bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan ceza dâvâsının 22’inci duruşması, 19 Haziran Salı günü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapacak. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, 5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı dâvâyla ilgili açıklamalarda bulundu, şunları söyledi:

BAYRAMIMIZ YİNE ÜZÜNTÜLÜ

“Bizler bayramın sevincini yaşarken, bazı aileler ne yazık ki üzüntüyle geçiriyor. Soma’da 301 madenci arkadaşımızı kaybetmiştik. 301 can şehit olmuştu. Soma faciasının 4. yılını doldurduk, 5. yılına girdik. Fakat Soma faciasıyla ilgili ceza dâvâsı hâlâ devam ediyor. Bu faciaların meydana gelmesine sebep olan sanıklar, ne yazık ki hala layık oldukları cezaları almadılar. 19 Haziran Salı günü Soma dâvâsı tekrar başlıyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dâvâda, artık sonuca doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor. Biz 4 yıldan fazla bir süredir mahkemenin bu facianın meydana gelmesine sebep olan sanıkları cezalandırmasını bekliyoruz. Aileler de bunu bekliyor. Bu cezalandırmalarla ailelerin acısı sona ermeyecek. Babası vefat eden çocukların, eşi vefat eden kadınların, oğullarını kaybeden anne ve babaların acıları dinmeyecek. Ama hiç değilse, ‘bu faciaya sebep olanlar cezalandırıldı’ diyebilecek. ‘Bir daha olabilecek olan faciaların önü kesildi’ diyebilecekler. Üzüntüleri bir nebze hafiflemiş olacak. Biz önümüzdeki Salı günü yapılacak duruşmaya, tüm ilgilileri dâvet ediyoruz. Davayı yakından takip etmeye davet ediyoruz. Biz yargıya güveniyoruz. Güvenimizin de boşa çıkmayacağına inanıyoruz. En kısa zamanda mahkemeden bu davayla ilgili adaletli bir karar bekliyoruz.”