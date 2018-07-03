SOMA davası için son çağrı

301 madencinin vefat ettiği Soma Katliamı davasının karar duruşması 9 Temmuz’da Manisa Akhisar’da görülecek. Haziran ayındaki 22. duruşmada, sanıklardan son sözleri istenmiş, karar 9 Temmuz’a ertelenmişti.

301 madencinin vefat ettiği Soma Katliamı davasının karar duruşması 9 Temmuz’da Manisa Akhisar’da görülecek. Haziran ayındaki 22. duruşmada, sanıklardan son sözleri istenmiş, karar 9 Temmuz’a ertelenmişti. 3 yıldır adalet bekleyen Soma Madenci Aileleri ve Sosyal Haklar Derneği ortak bir açıklama yaparak, herkesi davanın karar duruşmasına davet etti. #SomayıUnutmaUnutturma Çağrıda şunlar dile getirildi:“3 yıldır süren Soma Davası’nda artık sona gelindi. Karar Duruşması 09.07.2018 Pazartesi günü Manisa-Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. Soma Türkiye’dir. Türkiye ise Soma! Soma için, Türkiye için, 301 can için; tüm hukuksuzluklara ve iş cinayetlerine karşı ADALET için tüm yurttaşlarımızı Soma Davası’na sahip çıkmaya çağırıyoruz. 9 Temmuz’daki karar duruşması için Akhisar’da buluşalım. #SomayıUnutmaUnutturma” Haber Merkezi

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