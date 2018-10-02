Soma Kömürleri AŞ, 60 işçisini işten çıkardı

Soma Kömürleri A.Ş, iş potansiyelinin düşmesini gerekçe göstererek, Işıklar Ocağının yanında bulunan Kömür yıkama tesislerinde çalışan 60 işçi işten çıkardı.

Soma Kömürleri AŞ ‘ye ait Işıklar Ocağının yanında bulunan Kömür yıkama tesislerinde çalışan 60 işçi işten çıkarıldı. Kömür yıkama tesisinin bir vardiyaya düşürülmesi ile işten çıkarmaların yaşandığı ocakta, TKİ'nin de işçi sayısının azaltılması yönünde bir talebinin olduğu öğrenildi. Sputnik Türkiye

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