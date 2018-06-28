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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Soma maden afetinde yeni gelişme

28 Haziran 2018, Perşembe 18:51
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanıklı davanın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülmesine devam edildi. Duruşmada sanıkların avukatları savunmalarını yaptı ve müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen, 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada tutuksuz sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini istedi. Duruşma geriye kalan sanık avukatlarının savunmalarını yapması için yarına ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci öldü. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

DHA

Etiketler: soma, Manisa, maden, kömür, işçi
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