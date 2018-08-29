Soma maden faciası davasında gerekçeli karar açıklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanıklı davada cezaları içeren kısa kararını daha önce açıklayan mahkeme, gerekçeli kararını da tamamladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanıklı davada cezaları içeren kısa kararını daha önce açıklayan mahkeme, gerekçeli kararını da hazırladı. 5 bin 820 sayfadan oluşan kararda "Şirketin yönetim kurulu Başkanı Can Gürkan'ın, ocaktaki yangınlardan ve yapısal eksikliklerinden en baştan itibaren haberdar olduğu hususu mahkememiz tarafından kabul edilmiştir. İddianameye konu olayın en önemli ve temel nedenleri, yönetim anlayış ve uygulamalarından kaynaklanan yapısal nitelikte nedenlerdir" denildi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin ölmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

11 Temmuz'da mahkeme heyeti, kısa kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun açıkladığı karara göre, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca Can Gürkan'ı 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men etti.

Davada, tutuksuz yargılanan sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında şirketin patronu Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi de beraat etti.