Somali'deki saldırı hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın polis akademisini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da polis akademisine düzenlenen intihar saldırısında 10'dan fazla polis memurunun öldüğünün ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Somali’de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir." Mogadişu'da bugün terör örgütü Eş-Şebab'ın polis akademisini hedef alan intihar saldırısında 17 kişi ölmüştü. *** Somali'de intihar saldırısı: 17 ölü Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın, polis akademisini hedef alan intihar saldırısında 17 kişinin öldüğü bildirildi. Somali resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Mogadişu'da polislerin eğitim yaptığı alana polis kılığında giren bir örgüt üyesi, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Mogadişu polisinden Albay Mahmud Aden basın açıklamasında, intihar saldırısında 17 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırının, polis teşkilatının kuruluşunun 20 Aralık'taki yıl dönümünde yapılacak askeri geçit töreni hazırlıkları sırasında düzenlendiği bildirildi. Eş-Şebab örgütüne yakın "Somali Mimu" internet sitesinde saldırının örgüt tarafından düzenlendiği duyuruldu. Eş-Şebab, 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırılaraı düzenliyor. Somali'de terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor. AA

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