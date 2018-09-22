Son 10 ayda 75 bin kişi isim değiştirdi

Türkiye'de son 10 ayda 75 bin kişi soyadını, 35 bin kişi de adını değiştirdi.

Ad ve soyadındaki yazım ve imla yanlışlarının mahkeme kararı aranmaksızın düzeltilmesine olanak sağlayan uygulamanın hayata geçmesiyle binlerce kişi nüfus müdürlüklerine akın etti.

En çok değiştirilen soyadları arasında "Satılmış", "Çıplak", "Koyun", "Çakal", "Deli", "Çoşkun", "Uğuz", "İşik", "Çinar", "Dana", "Kör", "Ördek" bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün geçen yıl Aralık ayında başlattığı uygulamada bugüne kadar Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti.

En çok isim İstanbul'da değiştirildi

Marmara Bölgesi isim düzeltme talebinde 7 bin 501 kişiyle ilk sırada. Marmara'yı 5 bin 671 kişiyle İç Anadolu, 3 bin 852 kişiyle Akdeniz, 3 bin 573 kişiyle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişiyle Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişiyle Ege, 3 bin 63 kişiyle Karadeniz Bölgesi takip etti.

Taşıdıkları soyisimden dolayı sosyal hayatta zorluklar yaşayan çok sayıda vatandaş uygulamadan yararlandı. En çok değiştirilen soyadları arasında "Koyun", "Çakal", "Deli", "Çoşkun", "Satılmış", "Uğuz", "İşik", "Çıplak", "Çinar", "Dana", "Kör", "Ördek" bulunuyor.

"Yunis", "Kazim", "Ümüt", "Rabiye", "Küpra" isimleri değişti

Kadınlarda en çok düzeltilmesi istenen isim "Rabiye", erkeklerde ise "Ümüt" oldu.

249 kadın "Rabiye" ismini, 197 erkek de "Ümüt" ismini değiştirdi. "Hava", "Sade", "Sümeyya", "Küpra", "Firdes", "Meyrem", "Hadice", "Mehriban", "Buşra" en çok değişen diğer kadın isimleri oldu.

Erkeklerde ise "Yunis", "Memet", "Abubekir", "Serdal", "Zekeriye", "Çoşkun", "Gökan", "Ferat", "Kazim", "Salahattin" isimleri en çok değiştirilenler arasında yer aldı.

Uygulama 2019 sonuna kadar sürecek

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını düzeltmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat ediyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor. Bürokratik yükü azaltan uygulama 2019'un sonuna kadar devam edecek.