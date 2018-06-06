Son araştırmaya göre Türkiye’de düşmanlaştırma artıyor

Varyans Araştırma Şirketi’nin son çalışmasına göre Türkiye toplumu, başta ABD ve AB olmak üzere neredeyse dünyanın tamamına ‘düşman’ gözüyle bakıyor.

Öte yandan en önemli sorun ise ekonomi. Halk, ekonominin geleceğinden umutsuz. Araştırmada katılımcılara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu da yöneltildi. Dolar kurundaki yükseliş, faiz tartışması, yüksek enflasyon gibi ekonomiyle ilgili gündem başlıklarının halkta da karşılık bulduğu görüldü. Ekonomi Türkiye’nin en büyük sorunu listesinde yüzde 32,5 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 15,6 ile işsizlik, yüzde 7,0 ile eğitim, yüzde 5,5 ile adalet izledi.

Temel sorun ekonomi

Ekonomiyi en büyük sorun olarak gören katılımcılardan Türkiye’nin geleceği ile ilgili soruya ‘olumlu’ cevabını verenlerin oranı da yüzde 42,8 oldu. ‘Olumsuz’ karşılığını verenler ise yüzde 38,6. Daha önceki araştırmalarda yüzde 56,6 olan ‘olumlu’ cevabının giderek düşmesi dikkat çekti. Türkiye’nin ekonomisinin genel durumuyla ilgili değerlendirmede de benzer bir tablo ortaya çıktı. ‘Ekonomiyi olumsuz buluyorum’ diyenlerin oranı yüzde 55,4 olarak gerçekleşirken, ‘olumlu buluyorum’ diyenlerin oranı 14,0’te kaldı. ‘Kısmen olumlu buluyorum’ cevabı ise 28,2.

