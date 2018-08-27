Son bir haftada PKK'ya ağır darbe

İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 3 bin 163 kişi gözaltına alındı Öte yandan, operasyonlar çerçevesinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındı. AA

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