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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Son bir haftada yürütülen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

21 Mayıs 2018, Pazartesi 10:18
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 388 operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 190, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 35, Gülen Hareketi ile mücadele kapsamında 527, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 16 zanlı gözaltına alındı. 

Planlı operasyonlarda, 768'i terör suçları, 75'i düzensiz göç ve 3 bin 216'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 59 kişi yakalandı. 

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 11'i ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi. 

Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. 

Güvenlik güçlerince ayrıca 326 kilogram patlayıcı madde, 63 el bombası, 1'i füze 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 17 silah ile 3 bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 

Uyuşturucu operasyonları 

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik bir haftada 2 bin 516 operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 471 şüpheli gözaltına alındı. 

Siber suçlarla mücadele 

Bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 803 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak 413 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bin 69'u denizlerde olmak üzere 4 bin 564 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 75 kişi gözaltına alındı. 

Asayiş denetimleri

Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve hakkında arama kararı olan olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar ile ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla, 15 Mayıs'ta ülke genelinde 16 bin 554 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı. 

Uygulama ile 9 bin 220 okul çevresi, 7 bin 453 okul servis aracı, 111 bin 310 şahıs kontrol edilerek 16 bin 114 iş yeri denetlendi. Kontrol ve denetlemeler sonucunda, 150 okul servis aracına cezai işlem uygulanırken, 236 aranan şahıs yakalandı, 95 şahıs ve 92 iş yerine idari işlem yapıldı.

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, operasyon, gözaltı, terörle mücadele
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