Son bir haftada yürütülen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey 42 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

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