Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile görüşen Son Şahitlerden hafız Hüseyin Biçer Ağabey vefat etti.

95 yaşında olan Biçer Ağabeyin cenazesi geçtiğimiz gün öğle namazına müteakiben Ankara Yenimahalle Yahyalar Merkez Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Kabristanı’na defnedildi. Çok sayıda yakın akraba, dost ve sevenlerinin katıldığı cenaze, Karşıyaka Mezarlığı’nda meftun eşi Dürdane Biçer’in yanına defnedildi. 95 yaşına kadar sağlıklı bir hayat sürdüren Hüseyin Biçer son günlere kadar ibadetlerini aksatmadan yaptığını anlatan yakınları ve komşuları, Biçer’in Ramazanda üç günde bir hatim indirdiğini, geçtiğimiz Cuma namazını da birlikte kıldıklarını anlattılar. Cenaze namazına Yönetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu ile birlikte çok sayıda Yeni Asya okuyucu da iştirak etti. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.