Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 80’nin tamamlandığı öğrenildi. DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILMIŞTI Çamlıca camii için özel olarak yaptırılan 7 metre 77 santimetre boyundaki alem ise 2 ay önce tamamlanarak yerine asılmıştı. Alemin yerine takılmasının ardından caminin içindeki ince işçiliklere geçilmişti. Özellikle alemin takıldığı kubbenin altına el işçiliği yapılmaya devam edilen süslemelerin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Bu arada, camiinin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2’si ise 90’ar metre . YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI Çamlıca caminin yüzde 80’lik kısmının tamamlandığını belirtilirken, inşaat şantiyesinde 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişinin gece gündüz çalıştığı öğrenildi. Cami yapımı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer, bu yıl içinde ibadete açılmasının planlandığını söylediler. *** Konuyla ilgil haberler: Okumak için tıklayınız: Ana kubbe alemi de yerleştirildi: Çamlıca Camisi ne zaman ibadete açılacak? Bir afet anında 100 binlere ev sahipliği yapacak DHA

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