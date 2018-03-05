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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sorgulayarak öğrenelim

05 Mart 2018, Pazartesi
Demokrat Eğitimciler Derneği’nin organize ettiği ve Yeni Asya Vakfı’nda düzenlenen programda konuşan gazetemiz yazarlarından İlahiyatçı İbrahim Ersoylu, olaylara Kur’ân ve hadisler ışığında sorgulayarak bakmanın önemine değindi.

Fatih, Süleymaniye’deki Yeni Asya Vakfı, Merkez seminer salonunda gazetemiz yazarlarından ilahiyatçı İbrahim Ersoylu bir seminer verdi. Demokrat Eğitimciler Derneği’nin organize ettiği programda konuşan Ersoylu, ‘adab-ı muaşeret kuralları ve önemi hakkında açıklamalar yaptı.

Konuşmasında, “Haram, Allah’ın yasakladığı ve helâl ise Allah’ın izin verdiği şeylerdir. Bu konudan bahsedecek olursak, böyle yapma ayıptır, şöyle yapma günahtır diye konuşmaları büyüklerimizden çok duyarız. Bazen mekruh haramın yerini alır, bazen müstehap farzın yerini alır. Allah’ın helâl kıldığı şeyleri haram diye yaptırmazlar. En doğrusu sorgulayıcı olarak hadis ve Kur’ân’a göre bu böyledir veya öyledir demek lâzımdır” şeklinde konuştu.

Ne söylediğimizi bilmeliyiz

Ersoylu, “Bilerek konuşmak lâzım. Neye göre yapmalıyız neye göre yapmamalıyız, onu bilmeliyiz. Elimizde ilmihal var, hadis kitapları var. Maalesef en çok da bilmeden konuşulan hususlardan bir tanesi de dinî meselelerdir. Aslında birisi böyle konuştuğu zaman, ‘hocam bu nerede geçiyor, sen böyle konuşuyorsun, ama bunun delili nedir?’ diye sormak lâzım” dedi. Ersoylu şöyle devam etti; “Adab-ı muaşeret nedir? Adab-ı muaşeret, sözlükte iyi terbiye nazik ve kibar olmak, usluluk, zariflik manalarına gelir. Adab, edebin çoğuludur. Adab-ı muaşeret kuralları sosyal hayatta yaşayan insanların iyi ilişkiler içinde olmalarını sağlayan bilgilerdir. Bu kurallara halk arasında kısaca görgü kuralları denir. Görgülü, görgüsüz ifadeleri kullanılır.”

Görgüsüzlük rahatsız eder

“Görgü kuralı derken; bunun içine temizlik, davranış gibi haller girebilir” diyen Ersoylu, “Yere çöp atmamak, yerde görülen bir çöpü yerden alıp çöpe atmaktır. Davranış ise, kaba davranmamak, sinirlenmemek, nerede ne yapacağını bilmek gibi konulardır. Bu yanlışlar bilmesine rağmen yapanlar, bir de bilmeden yapanlar var. Maalesef bazı insanlar içtiği sigaranın izmaritlerini sağa sola savuruyor. Bunları da bir şekilde uyarmalıyız” şeklinde konuştu.

Haber: Cemil Said Demirdöğmez

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