Sorgusu devam ediyor

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin "Ben PKK ile mücadele eden birisiyim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülen Hareketine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Gülen Hareketinin 'mülkiye yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 100, 101 ve 102'nci dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada 84 kaymakam gözaltına alındı, bunlardan 44'ü tutuklanırken, 40'ı ise etkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ Gülen Hareketinin 'mülkiye yapılanması'na yönelik soruşturmada üç gün önce Kayseri'de gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Gözaltında oldukça agresif olduğu öğrenilen Kadir Güntepe'nin sık sık, "Ben PKK ile mücadele eden birisiyim" diye kendini savunduğu öğrenildi. Amasya'nın Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar yetkilisi' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen Kadir Güntepe'nin Bylock'u yoğun olarak kullananların belirtildiği 'kırmızı liste' içinde olduğu iddia edildi. Kadir Güntepe'nin gözaltına alınan eşi Zeynep Güntepe'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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