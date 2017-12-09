Sorumsuzca atılmış bir adım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün statüsüne yönelik aldığı karar, Kudüs’ün tarihi statüsüne aykırı, sorumsuzca atılmış, yanlış bir adımdır” dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan TOBB, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu-Sen tarafından, TOBB İkiz Kuleler’de ortak basın toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ün statüsüne yönelik aldığı kararın Kudüs’ün tarihi statüsüne aykırı, sorumsuzca atılmış, yanlış bir adım olduğunu söyledi. AA

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