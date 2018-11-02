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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Soruşturma Anayasa’ya aykırı

02 Kasım 2018, Cuma 20:55
Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sebebiyle Saadet Partisi Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam hakkında soruşma başlatılmasının “Anayasa ihlali” olduğunu söyledi.

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, Meclis kürsünde yaptığı konuşma nedeniyle Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam hakkında soruşma başlatılmasının “Anayasa ihlali” olduğunu söyledi. Genel Kurul’da yaptığı konuşma nedeniyle SP İstanbul Milletvekili İslam hakkında, ‘Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Prof. Osman Can,  milletvekillerinin Meclis kürsüsünde yaptıkları konuşmaların mutlak sorumsuzluk kapsamında olduğunu söyledi. T’24’ün haberine göre Meclisçe aksi kararlaştırılmadığı sürece, milletvekillerin Genel Kurul’da yaptığı konuşmaları dışarıda da tekrarlayabileceğini ifade eden Can, “Bu konuşmalar nedeniyle başlatılacak bir soruşturma ise mutlak anlamda Anayasa ihlalidir (Anayasa 83/1)” dedi.

İslam ne demişti?

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, TBMM’nin bir oturumundaki konuşmasında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin iktidar tarafından ‘sivil ölü haline getirildiğini’ söylerken konuşmasını engellemeye çalışan AKP’lilere “Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız” ifadeleriyle tepki göstermişti. İslam konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; “Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.” “Bakın, “liberal”, “komünist”, “milliyetçi”, “Türkçü”, “irticacı” diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Şimdi de siz uydurdunuz, FETÖ’cü, iltisaklı, irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ’cü nedir? Alparslan Kuytul’u niye içeri attınız? Sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi? KHK’yle sivil ölüye çevirdiğiniz insanların şimdi, bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz.”

Etiketler: osman can
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