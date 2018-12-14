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Sosyal medya Paylaşımlarına ilişkin polisten polise operasyon

14 Aralık 2018, Cuma 20:54
Bazı sosyal medya platformlarında, Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden aralarında polis memurlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarından, Türk bayrağını, Türk milletini, devlet büyüklerini, emniyet teşkilatını aşağılayan, manipülasyon yaparak kamuoyunda olumsuz algı oluşturan, kolluk kuvvetlerini tehdit eden ve hakarette bulunan, polislerin de aralarında bulunduğu kişilerle ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir ve Antalya'da operasyonlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İllerinde bu paylaşımları yapan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. ile polis memurları S.E. ve R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, emniyet personeliyle ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, teşkilatımız ve devlet kurumlarıyla ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturma gayretinde olan, teşkilatımız içerisinde uyum, birlik ve motivasyonu zedelemeye çalışan, kendi personelimiz ve diğer şahıslarla mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

AA

Etiketler: sosyal medya, operasyon, gözaltı
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