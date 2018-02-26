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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Sosyal medyada Afrin operasyonu: 845 gözaltı

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:56
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana, harekata yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 845 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar operasyona yönelik gerçekleşen eylem, etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Geçen hafta 786 kişi gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 648 propaganda yapılmış, olaylarda 120 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

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