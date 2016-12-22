Sosyal medyada PKK'yı öven 10 kişi yakalandı

İzmir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, kentteki toplumsal olaylarda örgütün propagandasını yaptıkları, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 2'si ise adreslerinde bulunamadı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait çok sayıda yasak yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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