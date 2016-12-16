Sosyal medyada PKK'yı öven 5 kişi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesinde yaşayan bazı kişilerin sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK propagandası yaptıkları, terör örgütünü övücü söylemlerle PKK'yı destekleyen paylaşımlarda bulunduklarını tespit etti. Komando timlerinin de desteğiyle Çırpı Mahallesi'nde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda R.A, M.Y, M.D, B.Ö. M.E.Ö. gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise 7 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı, 5 flaş bellek, 34 CD, 1 av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, bir gaz tabancası, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Zanlıların ifade alınma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA

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