Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Bingöl'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
AA