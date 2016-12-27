Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Bingöl'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor. AA

Okunma Sayısı: 525

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.