Sosyalist Parti üyeleri ‘FETÖ’den tutuklu

Sosyalist Birleşik Devrimci Partisi’ne üye dört kişinin tutukluluğunun ‘FETÖ üyeliği’ gerekçesiyle uzatıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’tin haberine göre tüzüğünde kendisini ‘sosyalist’ olarak tanımlayan partiye üye altı kişi, geçen yılın Aralık ayında sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları basın açıklamaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklama talebiyle Ankara 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği, şüphelilerin tutukluluk hallerine ‘FETÖ üyeliği’nden uzatılmasına karar verdi. Kes-yapıştır yöntemi Kararda, “Tüm şüphelilerin dosya içeriğine göre silâhlı terör örgütü olan FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair deliler bulunduğu, suçların niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguları bulunması, şüphelilerin işlediği iddia edilen suçun henüz tamamlanmadığı ve tamamlama yönünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni yıkmak için faaliyetlerinin devam ettiği şüphesi bulunduğu…” şeklinde ifadeler yer aldı. Diken’de yer alan habere göre, avukat Murat Yılmaz, karara şaşırdığını söyledi. “Yaptığım araştırmada, kararın ‘kes – yapıştır’ yöntemiyle yapıldığını tesbit ettim” diyen avukat, gerekçeye itiraz edeceğini, hakim hakkında da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

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